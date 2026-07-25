Balade quartier Val de l’Aurence Nord Sur les contreforts ouest de Limoges, entre immeubles et cascade Quartier du Val de l’Aurence Nord Limoges
samedi 25 juillet 2026 · Quartier du Val de l'Aurence Nord · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Balade quartier Val de l’Aurence Nord Sur les contreforts ouest de Limoges, entre immeubles et cascade
Quartier du Val de l’Aurence Nord 16 place Jourdan Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-08-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-08-29
Venez découvrir le quartier du Val de l’Aurence Nord comme vous ne l’avez jamais vu, sous la houlette enthousiaste de Mickael. Explorez le parc de l’Aurence et les méandres de la rivière, suivez les chemins de verdure depuis le parc du Talweg jusqu’à l’ombre des Gémeaux, apprenez-en plus sur la richesse du tissu associatif et ses diverses réalisations qui travaillent à unir les habitants en une communauté faite d’entraide et de partage.
Places limitées à 12 personnes. .
Quartier du Val de l’Aurence Nord 16 place Jourdan Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 33 86 33 limoges@alternative-urbaine.com
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English : Balade quartier Val de l’Aurence Nord Sur les contreforts ouest de Limoges, entre immeubles et cascade
L’événement Balade quartier Val de l’Aurence Nord Sur les contreforts ouest de Limoges, entre immeubles et cascade Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par Terres de Limousin
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