Balade théâtralisée : Raconte-nous Fresselines, Fresselines, Fresselines

Informations pratiques

Balade théâtralisée : Raconte-nous Fresselines 19 et 20 septembre Fresselines Creuse

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

« Raconte-nous Fresselines » est une balade théâtralisée créée par quatre étudiants du master Valorisation du patrimoine et développement territorial, dans le cadre d’un partenariat entre l’association Les Amis de Fresselines, l’Université de Limoges et le lycée agricole d’Ahun.

Long d’environ 2km, ce parcours pédestre traverse le bourg de Fresselines et met en lumière ses richesses patrimoniales. La visite s’articule autour de trois grands thèmes : l’histoire artistique et la présence des peintres, la vie locale au fil des siècles et les éléments architecturaux caractéristiques de la commune.

Rendez-vous place de l’église pour deux départs chaque jour, à 11h et à 15h.

Fresselines Place de l’église, 23450 Fresselines Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « resa.racontemoifresselines@gmail.com »}]

– **Raconte-nous Fresselines, balade théâtralisée créée par quatre étudiants du Master valorisation du patrimoine et développement territorial**, fruit d’un partenariat entre _Les Amis de et les de …

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