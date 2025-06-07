Balade urbaine à la Bastide-Benauge : Une épopée de la rive droite Bordeaux Bordeaux
Balade urbaine à la Bastide-Benauge : Une épopée de la rive droite Bordeaux Bordeaux samedi 7 juin 2025.
Balade urbaine à la Bastide-Benauge : Une épopée de la rive droite Bordeaux Bordeaux 7 juin 2025 – 27 juin 2026 Prix libre
Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro.
En deux siècles la rive droite a été, parfois en même temps, un marais, une zone industrielle, une étoile ferroviaire et un quartier résidentiel. Les éclaireurs urbains vous feront découvrir l’évolution du quartier de la Bastide Benauge. De constructions en personnalités, Maria et Svitlana vous montreront comment l’action sociale continue de façonner ce quartier “village” en pleine transformation. Du pinson du marais au Pinçon de la Cité, laissez-les vous conter cette épopée de la rive droite !
Nos balades urbaines sont animées par des « éclaireurs urbains », des habitants éloignés de l’emploi formés à la médiation et embaucher dans une démarche d’insertion professionnelle. Plus d’infos : [https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/](https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-06-07T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T11:30:00.000+02:00
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https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/bastide-benauge/
Bordeaux Thiers Benauge Bastide Niel Bordeaux 33100 Gironde
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