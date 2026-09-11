Balade urbaine ‘Chantilly d’hier à aujourd’hui, voyage en cartes postales’, Eglise Saint Louis Sainte Thérèse, 28 avenue Marie-Amélie Chantilly, Chantilly

Informations pratiques

Balade urbaine ‘Chantilly d’hier à aujourd’hui, voyage en cartes postales’ Samedi 19 septembre, 17h00 Eglise Saint Louis Sainte Thérèse, 28 avenue Marie-Amélie Chantilly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Et si les cartes postales devenaient des fenêtres ouvertes sur le passé ?

Au cours de cette balade dans le quartier du Bois-Saint-Denis, la conférencière vous invite à découvrir la ville à travers une sélection de cartes postales anciennes, principalement des années 1910. À chaque étape, les images d’hier dialoguent avec les paysages d’aujourd’hui, offrant un regard inédit sur l’évolution des rues, des places et des monuments pour mieux comprendre les transformations urbaines, sociales et architecturales qui ont façonné la ville au fil des décennies.

Eglise Saint Louis Sainte Thérèse, 28 avenue Marie-Amélie Chantilly Eglise Saint Louis Sainte Thérèse 28 avenue Marie Amelie Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Et si les cartes postales devenaient des fenêtres ouvertes sur le passé ?

© ville de Chantilly