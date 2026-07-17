Grand week-end de reconstitution historique, Château de Chantilly, Chantilly

Informations pratiques

Grand week-end de reconstitution historique 19 et 20 septembre Château de Chantilly Oise

Le tarif est exceptionnellement fixé à

14,50€. Entrée gratuite pour les bénéficiaires

habituels du tarif réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En écho à l’exposition consacrée à Caroline Murat, soeur de Napoléon et reine de Naples, au sein de son Jeu de Paume, le Château de Chantilly propose à ses visiteurs un grand week-end de reconstitution historique les plongeant au coeur du Premier Empire.

Rencontrez Caroline et Joachim Murat, en visite à Chantilly, leur suite et leurs troupes !

Conçue comme une immersion vivante et accessible à tous, cette manifestation invite le public à déambuler librement entre les différents espaces du domaine, pour un véritable voyage dans le temps à la découverte d’un campement militaire, de scènes de vie civile et d’animations participatives, composant un parcours riche en expériences. Rassemblant près de 150 de reconstituteurs – soldats, artilleurs, danseurs et figures princières et civiles – cet événement restitue avec précision et passion la vie quotidienne au début du XIXème siècle.

Entre manœuvres des troupes et du canon, démonstrations commentées de la vie princière ou militaire, et évocations des « petits métiers », ce week-end d’exception met en lumière les savoir-faire, les pratiques et les usages de l’époque napoléonienne.

Ponctuée de moments d’échange, d’initiations et de démonstrations de danses historiques, cette immersion propose une expérience pédagogique, au plus près de l’Histoire. Le visiteur découvre ainsi un passé recréé, entre fidélité historique et esprit de fête.

Une immersion au coeur du premier empire

Le bivouac militaire et le village des petits métiers seront ouverts au public en continu de 10h00 à 17h00. Les visiteurs pourront y découvrir la vie de camp, l’artisanat et diverses animations. Des bals et démonstrations de danses d’époque viendront rythmer les festivités.

Samedi 19 septembre

10h00 – 10h40 : Ouverture au public du bivouac militaire et du village des petits métiers – Jardin anglais.

10h40 – 11h00 : Mise en place des troupes et déplacement vers la cour d’honneur.

11h00 – 11h20 : Arrivée officielle de Leurs Majestés le roi et la reine de Naples et accueil protocolaire. Revue des troupes : présentation protocolaire et inspection officielle – Cour d’honneur du château.

11h30 – 12h00 : Animations simultanées :

Saynète historique par l’état-major Murat et échange avec le public — Galerie des Batailles.

Présentation de l’école du soldat et du peloton — Jardin anglais.

12h00 – 12h30 : Scènes de vie au bivouac / petits métiers : présentation de la vie quotidienne et préparation des repas.

12h30 – 14h00 : Pause méridienne et maintien de la vie de camp, accessible au public.

14h00 – 14h45 : Bal historique : présentation de la Cour, ouverture du bal par Leurs Majestés le roi et la reine de Naples puis danses d’époque — Galerie de Peintures.

15h00 – 15h30 : Démonstrations militaires (zone de manœuvre) : exercices de tir, charges à la baïonnette, formation en ligne – Jardin anglais.

En parallèle – Saynète historique par l’état-major Murat et échange avec le public — Galerie des Batailles.

15h30 – 16h15 : Conférence La mode sous l’Empire — Salon du Roi.

15h45 – 16h45 : Grandes manœuvres militaires — Jardin anglais.

16h00 – 16h30 : Saynète historique par l’état-major Murat et échange avec le public — Galerie des Batailles.

17h15 – 17h45 : Revue des troupes et cérémonial des distinctions : remise de médailles, galons et chevrons d’ancienneté — Parterre de la Volière.

Dimanche 20 septembre

10h00 – 10h40 : Ouverture au public du bivouac militaire et du village des petits métiers – Jardin anglais.

10h40 – 11h00 : Mise en place des troupes et déplacement vers la cour d’honneur.

11h00 – 11h20 : Arrivée officielle de Leurs Majestés le roi et la reine de Naples et accueil protocolaire. Revue des troupes : présentation protocolaire et inspection officielle – Cour d’honneur du château.

11h20 – 11h30 : Salve d’artillerie – Jardin anglais.

11h30 – 12h00 : Animations simultanées :

Saynète historique par l’état-major Murat et échange avec le public — Galerie des Batailles.

Présentation de l’école du soldat et du peloton — Jardin anglais.

12h00 – 12h30 : Scènes de vie au bivouac / petits métiers : présentation de la vie quotidienne et préparation des repas – Jardin anglais.

12h30 – 14h00 : Pause méridienne et maintien de la vie de camp, accessible au public.

14h00 – 14h45 : Bal historique : présentation de la Cour, ouverture du bal par Leurs Majestés le roi et la reine de Naples puis danses d’époque — Galerie de Peintures.

15h00 – 15h30 : Démonstrations militaires (zone de manœuvre) : exercices de tir, charges à la baïonnette, formation en ligne.

En parallèle -Saynète historique par l’état-major Murat et échange avec le public — Galerie des Batailles.

15h30 – 16h15 : Conférence La mode sous l’Empire, par Cristina Barreto-Lancaster, spécialiste de la mode sous l’Empire, auteure et collectionneuse — Salon du Roi.

15h45 – 16h15 : Grandes manœuvres militaires — Jardin anglais.

16h00 – 16h30 : Saynète historique par l’état-major Murat et échange avec le public — Galerie des Batailles.

16h30 – 17h00 : Revue des troupes et salut au public — Parterre de la Volière.

Informations importantes

Les horaires et le déroulé des animations sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des contraintes d’organisation.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de circonstances exceptionnelles, le Château de Chantilly se réserve le droit de modifier, reporter ou annuler tout ou partie des animations prévues, sans que cela n’ouvre droit à un remboursement.

Château de Chantilly Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344273180 https://chateaudechantilly.fr Petit château construit vers 1560 par Jean Bullant pour le connétable Anne de Montmorency ; au premier étage, appartements des princes de Condé, décorés aux XVIIe et XVIIIe siècles ; au rez-de-chaussée, appartement du duc d’Aumale, décoré au XIXe siècle. Jeu de Paume construit au XVIIIe siècle. Grand château reconstruit à la fin du XIe siècle (rasé à la Révolution) par Honoré Daumet pour abriter les collections du duc d’Aumale, qui légua son domaine à l’Institut de France en 1886. Depuis Paris : Autoroutes A3 et/ou A1 sortie « Chantilly » ou D316 et D317. Depuis Lille et Bruxelles : Autoroute A1 sortie « Senlis ». Parking payant.

En écho à l’exposition consacrée à Caroline Murat, soeur de Napoléon et reine de Naples, au sein de son Jeu de Paume, le Château de Chantilly propose à ses visiteurs un week-end de reconstitution.

© Grande Armée