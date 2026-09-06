Visite libre du Moulin des Princes, Pavillon de Manse – Moulin des princes, Chantilly

Informations pratiques

Visite libre du Moulin des Princes 19 et 20 septembre Pavillon de Manse – Moulin des princes Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Pavillon de Manse en continu. Vous découvrirez la machine qui alimentant en eau les fontaines des jardins du Château de Chantilly au XVIIeme siècle et les machines qui alimentaient le chateau et la ville en eau potable au XIXeme ainsi que la blanchisserie mécanisée du chateau.

Pavillon de Manse – Moulin des princes 34, rue des Cascades – 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 03 44 62 01 33 http://www.pavillondemanse.com Le Pavillon de Manse et sa machine du XVIIe siècle servaient en eau le jardin des « Grandes Eaux » dessiné par le Nôtre pour le Prince de Condé. Sa machine élévatoire, contemporaine de celle de Marly a été reconstruite à l’identique. Le spectacle de l’impressionnante mécanique en bois fait l’admiration de tous. Le Pavillon de Manse apparaît dans toute la splendeur de ses pierres blondes.

Visite libre du Pavillon de Manse en continu. Vous découvrirez la machine qui alimentant en eau les fontaines des jardins du Château de Chantilly au XVIIeme siècle et les machines qui alimentaient le…

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