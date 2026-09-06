Point Parole des Amis du Musée Condé autour de l’exposition Anne de Montmorency des vitraux de Psyché et de la restauration de la chapelle Saint-Paul, Château de Chantilly, Chantilly

Informations pratiques

Point Parole des Amis du Musée Condé autour de l’exposition Anne de Montmorency des vitraux de Psyché et de la restauration de la chapelle Saint-Paul 19 et 20 septembre Château de Chantilly Oise

Compris dans le billet horodaté 1 Jour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, les Amis du musée Condé souhaitent mettre en lumière l’exposition consacrée à Anne de Montmorency, qui se tiendra en 2027 à Chantilly et à Écouen, et leur engagement pour accompagner ce grand rendez-vous.

À Chantilly sont notamment conservés les remarquables vitraux de Psyché, témoins de la richesse artistique de la Renaissance et de l’importance d’Anne de Montmorency comme grand mécène.

Dans le prolongement de cette mise en lumière, les Amis du musée Condé prennent en charge, à hauteur de 350 000 € sur deux ans, la restauration de la chapelle Saint-Paul, classée au titre des Monuments historiques. Cette restauration permettra de préserver cet édifice et ses décors, témoins précieux de l’histoire de Chantilly à la Renaissance.

À travers ce soutien, les Amis du musée Condé souhaitent contribuer à faire connaître et à préserver le patrimoine lié à Anne de Montmorency, en donnant dès aujourd’hui rendez-vous au public en 2027 pour cette exposition exceptionnelle.

Château de Chantilly Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344273180 https://chateaudechantilly.fr Petit château construit vers 1560 par Jean Bullant pour le connétable Anne de Montmorency ; au premier étage, appartements des princes de Condé, décorés aux XVIIe et XVIIIe siècles ; au rez-de-chaussée, appartement du duc d’Aumale, décoré au XIXe siècle. Jeu de Paume construit au XVIIIe siècle. Grand château reconstruit à la fin du XIe siècle (rasé à la Révolution) par Honoré Daumet pour abriter les collections du duc d’Aumale, qui légua son domaine à l’Institut de France en 1886. Depuis Paris : Autoroutes A3 et/ou A1 sortie « Chantilly » ou D316 et D317. Depuis Lille et Bruxelles : Autoroute A1 sortie « Senlis ». Parking payant.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, les Amis du musée Condé souhaitent mettre en lumière l’exposition consacrée à Anne de Montmorency, qui se tiendra en 2027 à Chantilly et à et…

© Marc Walter