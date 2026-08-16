Balade urbaine de la Ferme de Charonne au Bois de Charonne Ferme de Charonne Paris

Informations pratiques

Visite guidée de la ferme de Charonne par Mathis Moinard, animateur au Paysan Urbain, du jardin partagé le 56 par les jardiniers, du bois de

Charonne par Jean-Christophe Lucas, guide-conférencier de l’AEU (Ville de Paris).

Le Bois de Charonne est un nouveau parc-promenade de 3,5 hectares qui longe la Petite Ceinture ferroviaire, entre le cours de Vincennes et la rue du Volga. 7 500 arbres et plants forestiers ont été plantés sur cet espace acquis par la Ville de Paris en 2022. Avec un grand bosquet, des clairières et des prairies, les visiteurs peuvent à présent profiter de la nature et du frais, se détendre et se promener parmi des essences d’arbres indigènes ou régionales : des chênes, des bouleaux et des pins sylvestres. Des plantes méditerranéennes adaptées au changement climatique font aussi partie de l’aménagement avec des chênes-lièges, des chênes verts, des néfliers et même quelques oliviers. Le projet répond à de nombreux enjeux écologiques : réduire la température dans le quartier (jusqu’à 4 °C) et créer un nouveau réservoir de biodiversité. D’ailleurs, si vous prêtez bien l’oreille, la petite ceinture est un repaire chantant : il accueille une multitude d’oiseaux.

Le programme de cette soirée Ciné-Jardins :

16h : RDV au 14 rue Stendhal, Paris 20e, pour une visite guidée de la ferme de Charonne (Le Paysan Urbain).

17h : Promenade urbaine au départ de la ferme de Charonne (14 rue Stendhal, 75020), étape au jardin partagé du 56 rue Saint-Blaise, arrivée au Bois de Charonne.

18h30 : Visite guidée du Bois de Charonne. RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 : Projection du film Wall-E

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le samedi 05 septembre 2026

de 16h00 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T19:30:00+02:00

Ferme de Charonne 14, rue Stendhal 75020 Paris

https://cine-jardins.fr/samedi-05-09/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



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