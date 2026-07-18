Balade urbaine de quartier autour de la MSH Paris Nord, MSH Paris Nord, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · MSH Paris Nord · Saint-Denis
Informations pratiques
Balade urbaine de quartier autour de la MSH Paris Nord Samedi 19 septembre, 13h30 MSH Paris Nord Seine-Saint-Denis
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Balade urbaine de quartier autour de la MSH Paris Nord par l’association Mémoire vivante de La Plaine
Rdv à 13h15 pour un départ à 13h30, durée 1h.
Jean-Jacques Clément de l’association Mémoire vivante de La Plaine vous propose de (re)découvrir le quartier. L’accent sera mis sur le thème national de cette année, le patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer avec une visite des magasins généraux.
Découvrir toute la programmation des JEP de la MSH Paris Nord sur son site : https://www.mshparisnord.fr/
MSH Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 93 93 00 https://www.mshparisnord.fr/ https://www.facebook.com/MSHParisNord;https://www.linkedin.com/company/5091122/;https://www.canal-u.tv/producteurs/msh_paris_nord;https://bsky.app/profile/www.mshparisnord.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.mshparisnord.fr/ »}] [{« link »: « https://www.mshparisnord.fr/ »}] Unité d’appui et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (UAR 3258).
Circuit
© Flavie Jeannin
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