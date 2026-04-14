Balade urbaine « La Grand’Combe, une ville champignon qui fête ses 180 ans ! », Maison du Mineur, La Grand-Combe

Balade urbaine « La Grand’Combe, une ville champignon qui fête ses 180 ans ! » Mercredi 22 avril, 09h30 Maison du Mineur Gard

6€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T09:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T09:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:30:00+02:00

Partez pour une balade conviviale à la découverte du patrimoine minier de La Grand’Combe !

Ce parcours de 4 km, avec environ 100 m de dénivelé, vous emmène entre centre-ville et paysages périurbains.

Rendez-vous à la Maison du Mineur à 9h30 pour un départ en voiture. La balade se déroulera jusqu’à 11h30.

Au programme : découvete du centre-ville et des édifices emblématiques de la compagnie des mines, passage par la place Bouzac animée par son traditionnel marché du mercredi, puis promenade le long du Gardon avec traversée vers les cités minières construites pour les ouvriers. Un temps libre est prévu au retour pour profiter du marché et faire quelques emplettes.

Balade familiale, accessible à tous, à partir de 6 ans.

Tarif : 6 € par personne

Renseignements et inscriptions : 04 66 34 28 93

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]

La Maison du Mineur propose une balade urbaine de 2h à la découverte des vestiges de la compagnie des mines de La Grand’Combe et des cités minières, en passant par le traditionnel marché du mercredi. balade