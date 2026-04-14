Vacances de printemps : visite libre ou guidée / jeu de piste pour les 6-12 ans en autonomie, Maison du Mineur, La Grand-Combe

Vacances de printemps : visite libre ou guidée / jeu de piste pour les 6-12 ans en autonomie 18 avril – 3 mai Maison du Mineur Gard

8€/adulte – 6€/13-17 ans – 4€/6-12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00

Découvrez la Maison du Mineur à votre rythme en visite libre ou accompagnée d’un guide (renseignements au 04 66 34 28 93).

Un jeu de piste est proposé aux enfants de 6 à 12 ans pour une découverte ludique en autonomie pendant la visite.

Renseignements au 04 66 34 28 93.

Tarifs : 8 € (adulte) – 6 € (13-17 ans) – 4 € (6-12 ans) – Gratuit moins de 6 ans

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]

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