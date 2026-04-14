Vacances de printemps : visite libre ou guidée / jeu de piste pour les 6-12 ans en autonomie, Maison du Mineur, La Grand-Combe
Vacances de printemps : visite libre ou guidée / jeu de piste pour les 6-12 ans en autonomie, Maison du Mineur, La Grand-Combe samedi 18 avril 2026.
Vacances de printemps : visite libre ou guidée / jeu de piste pour les 6-12 ans en autonomie 18 avril – 3 mai Maison du Mineur Gard
8€/adulte – 6€/13-17 ans – 4€/6-12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00
Découvrez la Maison du Mineur à votre rythme en visite libre ou accompagnée d’un guide (renseignements au 04 66 34 28 93).
Un jeu de piste est proposé aux enfants de 6 à 12 ans pour une découverte ludique en autonomie pendant la visite.
- Renseignements au 04 66 34 28 93.
- Tarifs : 8 € (adulte) – 6 € (13-17 ans) – 4 € (6-12 ans) – Gratuit moins de 6 ans
Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]
Profitez des vacances pour découvrir l’histoire minière cévenole visite mine
À voir aussi à La Grand-Combe (Gard)
- Balade urbaine « La Grand’Combe, une ville champignon qui fête ses 180 ans ! », Maison du Mineur, La Grand-Combe 22 avril 2026
- Soirée écriture, Bourse du Travail La Grand’Combe, La Grand-Combe 23 avril 2026
- Vacances de Printemps : ateliers enfants, Maison du Mineur, La Grand-Combe 24 avril 2026
- Conférence « Les institutrices et instituteurs du Gard en 1926 à travers le recensement et les nominations par commune » par René DOUSSIÈRE, Maison du Mineur, La Grand-Combe 24 avril 2026
- FIRA – Festival de la Randonnée en Cévennes, Maison du Mineur, La Grand-Combe 23 mai 2026