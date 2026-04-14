Vacances de Printemps : ateliers enfants, Maison du Mineur, La Grand-Combe

Vacances de Printemps : ateliers enfants 24 avril – 1 mai Maison du Mineur Gard

4€/enfant – Réservations au 04 66 34 28 93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-01T15:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:30:00+02:00

Mercredi 29 avril 15h

atelier parents/enfants : « la vie du mineur autrefois »

Explorez une habitation ouvrière du siècle dernier et découvrez la vie quotidienne d’autrefois à travers des objets anciens. Un véritable voyage dans le temps, propice aux échanges entre petits et grands sur les habitudes passées et actuelles.

Vendredi 24 avril 15h

atelier enfant : « Sur les traces du passé : crée ta forêt préhistorique !»

Plonge dans le monde fascinant des fossiles et découvre comment le charbon s’est formé il y a des millions d’années ! Après avoir appris à récupérer des empreintes dans la nature, laisse libre cours à ton imagination en créant un magnifique collage d’une forêt primaire datant de 350 millions d’années. Un voyage dans le temps à travers l’art et la science !

Vendredi 1er mai 15h

atelier enfant : « Les mystères du mineur disparu »

Un mineur a mystérieusement disparu, laissant derrière lui des indices cachés dans la mine… À toi de mener l’enquête ! Résous des énigmes, déchiffre les secrets du site et retrouve son trésor perdu ! Prêt à relever le défi ?

Informations pratiques (pour tous les ateliers)

Tarif : 4€/personne – Réservations au 04 66 34 28 93

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]

Plongez dans l’univers de la mine à travers des ateliers ludiques et pédagogiques mêlant enquêtes, expériences scientifiques et créations originales, pour apprendre en s’amusant. atelier enfant charbon