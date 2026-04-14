Soirée écriture, Bourse du Travail La Grand’Combe, La Grand-Combe

Soirée écriture Jeudi 23 avril, 18h30 Bourse du Travail La Grand’Combe Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00

VOUS ÉCRIVEZ DÉJÀ, VOUS N’ÉCRIVEZ PAS,

L’OCCASION DE COMMENCER, DE CONTINUER, SURTOUT DE SE SURPRENDRE !

Inutile de savoir écrire pour écrire. Un bon jeu de jambes et une bonne longueur de l’œil, ça vous contacte avec le monde, et les mots, quel que soit leur ordre d’arrivée, ont toujours une raison d’apparaître, une musique ou une surprise à défendre. Il n’y a pas de belles phrases, il y en a beaucoup ; il y a surtout ce qu’on a à dire par ce moyen-là, comment on existe librement !

Bienvenue à tous et toutes, jeunes, moins jeunes, débutant-e-s, expert-e-s !

Soirées animées par Jean Cagnard,écrivain

(auteur de romans, de nouvelles, de poésie et de théâtre).

Bourse du Travail La Grand’Combe rue des Carrières 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@1057roses.com »}]

Une parenthèse pour découvrir la pratique et le travail de l’écriture écriture La Grand’Combe