Informations pratiques

Balade urbaine » L’usine Guilleminot : les pionniers de la photographie à Chantilly » Dimanche 20 septembre, 15h00 rue Guilleminot Chantilly Oise

RDV à l’angle de la rue Guilleminot et de l’avenue du Général de Gaulle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Installée à Chantilly en 1893 par Gustave et René Guilleminot, pionniers de la photographie, l’Usine Guilleminot fut la plus grande usine française de fabrication de matériel photographique. Elle employa jusqu’à 250 ouvriers et ouvrières et commercialisa ses produits dans plus de 60 pays à travers le monde pendant un siècle. Venez découvir cette histoire fascinante et les bâtiments de la rue Guilleminot qui marquent encore le paysage cantilien.

rue Guilleminot Chantilly rue Guilleminot Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Installée à Chantilly en 1893 par Gustave et René Guilleminot, pionniers de la photographie, l’Usine Guilleminot fut la plus grande usine française de fabrication de matériel photographique. Elle 250…

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