Balades à vélo • Caen ça bouge Caen

Informations pratiques

Caen

Balades à vélo • Caen ça bouge

Quai Gaston Lamy Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Du 1er au 4 octobre 2026, Caen vibre au rythme des mobilités durables ! Et le dimanche 4 octobre, le vélo sera roi avec trois balades thématiques accessibles à tous pour (re)découvrir les trésors de la ville, avec des passages exclusifs dans des lieux insolites et habituellement fermés au public !

Caen ça bouge en selle pour le festival des mobilités !

Du 1er au 4 octobre 2026, Caen vibre au rythme des mobilités durables ! Et le dimanche 4 octobre, le vélo sera roi avec trois balades thématiques accessibles à tous pour (re)découvrir les trésors de la ville, avec des passages exclusifs dans des lieux insolites et habituellement fermés au public !

• Parcours Découverte (25 km) pour explorer la ville sous un autre angle

• Parcours Gourmand (25 km) jalonné de pauses et d’arrêts gustatifs pour allier effort et réconfort.

• Parcours Famille (14 km) une boucle facile, idéale à partager avec les enfants.

Tout au long du week-end, rendez-vous au Village des mobilités Twisto (Quai Gaston Lamy) un espace ouvert à tous et entièrement gratuit avec animations non-stop, démos, concerts et restauration !

Que vous veniez en solo, entre amis, en famille ou entre collègues, rejoignez l’aventure !

Infos & inscriptions www.caencabouge.fr .

Quai Gaston Lamy Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 53 94 17 contact@caencabouge.fr

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English : Balades à vélo • Caen ça bouge

From 1 to 4 October 2026, Caen will be buzzing with sustainable transport! And on Sunday 4 October, cycling will take centre stage with three themed rides open to all, offering the chance to (re)discover the city’s treasures, including exclusive access to unusual venues that are usually closed to…

L’événement Balades à vélo • Caen ça bouge Caen a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Caen la Mer