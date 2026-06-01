Balades commentées d’Avallon, Office de Tourisme du Grand Vézelay, Avallon

Balades commentées d’Avallon 19 et 20 septembre Office de Tourisme du Grand Vézelay Yonne

Départ de l’Office de tourisme | Groupes limités à 30 personnes | Durée : environ 1 heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Office de tourisme du Grand Vézelay vous propose de (re)découvrir Avallon à travers des balades commentées au cœur de la ville.

Accompagnés par les chargées d’aniamtions touristiques de l’Office de tourisme, partez à la découverte d’Avallon, ville au patrimoine riche. Des remparts aux ruelles pittoresques, en passant par ses monuments emblématiques, laissez-vous porter par les récits, anecdotes et regards sur l’histoire locale.

Labellisée Ville Jardin, Station Verte et membre des Plus Beaux Détours de France, Avallon dévoile au fil de la balade ses paysages, son architecture et son identité singulière.

Ces promenades conviviales et accessibles à tous sont une belle occasion de poser un nouveau regard sur la ville et de mieux comprendre son évolution à travers le temps.

Plus d’informations par mail ou par téléphone : 03 86 34 14 19 / avallon@destinationgrandvezelay.com

Office de Tourisme du Grand Vézelay 6 rue Bocquillot, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 34 14 19 https://www.destinationgrandvezelay.com/ https://www.facebook.com/destinationgrandvezelay/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/destinationgrandvezelay/ [{« link »: « mailto:avallon@destinationgrandvezelay.com »}] Au cœur de la Bourgogne et dans le Parc naturel régional du Morvan, se trouve la belle ville d’Avallon ! L’équipe de l’Office de tourisme du Grand Vézelay vous accueille toute l’année, afin de répondre au mieux à vos questions, et de vous donner la documentation nécessaire à votre visite. Parking à côté de l’Office de tourisme | Gare ferroviaire à quelques minutes à pied.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Office de tourisme du Grand Vézelay vous propose de (re)découvrir Avallon à travers des balades commentées au cœur de la ville.

© OTGV