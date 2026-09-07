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Balade(s) en médiathèques – Lecture accompagnée en musique, Médiathèque de Ploeren – Le Triskell, Ploeren

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque de Ploeren - Le Triskell · Ploeren

Balade(s) en médiathèques – Lecture accompagnée en musique, Médiathèque de Ploeren – Le Triskell, Ploeren

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Ploeren - Le Triskell
Adresse
médiathèque ploeren
Ville
56880 Ploeren
Département
Morbihan
Tarif
Tout public à partir de 12 ans, Réservation sur www.ploeren.bzh

Balade(s) en médiathèques – Lecture accompagnée en musique Samedi 10 octobre, 16h00 Médiathèque de Ploeren – Le Triskell Morbihan

Tout public à partir de 12 ans, Réservation sur www.ploeren.bzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

À partir de textes choisis à la médiathèque, les participants explorent la lecture à voix haute accompagnée par des univers musicaux improvisés. Un atelier sensible et accessible pour jouer avec les mots, les voix et les ambiances sonores, en toute confiance.
Tout public à partir de 12 ans
Réservation surwww.ploeren.bzh

À l’initiative de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, les médiathèques de Ploeren, Plougoumelen, Baden, Arradon et Le Bono proposent chaque année au mois d’octobre une balade à la découverte d’un univers artistique. Cette année, vos bibliothécaires vous ont concocté un parcours circassien avec la compagnie de spectacle vivant en Morbihan, Kontilli.

Découvrez le programme complet de Balade(s) en médiathèques surwww.mediathequesdugolfe.bzh

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À partir de textes de la médiathèque, explorez la lecture à voix haute avec des improvisations musicales. Un atelier accessible dès 12 ans pour jouer avec les mots et les sons. Sur réservation. compagnie kontilli kontilli

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