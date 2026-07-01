Balades nature A la découverte de la Tourbière Tourbière de Sérent Sérent

Informations pratiques

Sérent

Balades nature A la découverte de la Tourbière

Tourbière de Sérent Kerfontaine Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07

Découvrez la tourbière au fil de nos visites guidées nature.

Partez à la découverte d’un milieu naturel exceptionnel grâce à nos différentes balades guidées au cœur de la tourbière. Accompagnés par un guide passionné, explorez les richesses de cet écosystème singulier, façonné par l’eau et le temps, et apprenez à reconnaître la faune, la flore et les paysages qui le rendent si sensible.

Gratuit. Réservation obligatoire. .

Tourbière de Sérent Kerfontaine Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 98 66

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English :

L’événement Balades nature A la découverte de la Tourbière Sérent a été mis à jour le 2026-07-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande