Balades nature La tourbière, à l’heure des mystères crépusculaires Tourbière de Sérent Sérent

Informations pratiques

Sérent

Balades nature La tourbière, à l’heure des mystères crépusculaires

Tourbière de Sérent Kerfontaine Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-14

Découvrez la tourbière au fil de nos visites guidées nature

Partez à la découverte d’un milieu naturel exceptionnel grâce à nos différentes balades guidées au cœur de la tourbière. Accompagnés par un guide passionné, explorez les richesses de cet écosystème singulier, façonné par l’eau et le temps, et apprenez à reconnaître la faune, la flore et les paysages qui le rendent si sensible.

Gratuit. Réservation obligatoire .

Tourbière de Sérent Kerfontaine Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 6 64 47 86 82

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English :

L’événement Balades nature La tourbière, à l’heure des mystères crépusculaires Sérent a été mis à jour le 2026-07-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande