Balades nature La tourbière, à l’heure des mystères crépusculaires Tourbière de Sérent Sérent
vendredi 31 juillet 2026 · Tourbière de Sérent · Sérent
Informations pratiques
Sérent
Balades nature La tourbière, à l’heure des mystères crépusculaires
Tourbière de Sérent Kerfontaine Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-08-14 21:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-14
Découvrez la tourbière au fil de nos visites guidées nature
Partez à la découverte d’un milieu naturel exceptionnel grâce à nos différentes balades guidées au cœur de la tourbière. Accompagnés par un guide passionné, explorez les richesses de cet écosystème singulier, façonné par l’eau et le temps, et apprenez à reconnaître la faune, la flore et les paysages qui le rendent si sensible.
Gratuit. Réservation obligatoire .
Tourbière de Sérent Kerfontaine Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 6 64 47 86 82
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English :
L’événement Balades nature La tourbière, à l’heure des mystères crépusculaires Sérent a été mis à jour le 2026-07-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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