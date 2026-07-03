Spectacles Sérenchantement Petit Théâtre Sérent
vendredi 7 août 2026 · Petit Théâtre · Sérent
Informations pratiques
Sérent
Spectacles Sérenchantement
Petit Théâtre 6 place Saint-Pierre Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Du 7 au 9 août, l’association Laouen Ar Vugale vous propose de vivre un Sérenchantement en s’associant une nouvelle fois à la Harpiste Eihwaz et à la Mesnie du Dragon de Bois pour trois propositions théâtrales et musicales singulières, drôles et magiques.
PROGRAMME
Spectacle Il était, pour une fois, une Sorcière
Ernestoldd l’aventurier intrépide est de retour d’un de ses périples. Depuis de longues années, il suit les traces de la légendaire Sorcière Bertille, un personnage singulier. Embarquez avec lui pour un périple magique, drôle et surprenant pour tous.
Vendredi, samedi, dimanche à 17h 12€ (adulte), 6€ (enfant de moins de 12 ans et PMR), Gratuit moins de 3 ans.
Spectacle Mélusine, derrière le mythe, l’histoire
Une femme diabolisée devenue fée légendaire. Une épouse, une mère, une femme érudite et bâtisseuse, effacée par une légende qui la diabolise pour l’éternité. Sous le voile du mystère, accompagnée par la harpe d’Eihwaz et le dulcimer du Gobelin Groennbard, la Sorcière Bertille narre la réalité historique fascinante, qui a donné naissance à l’un des plus grands mythes de notre histoire.
Vendredi et samedi à 20h30 A partir de 12 ans 12 €
Spectacle Tadig le Korrigan étourdit et la grotte aux merveilles
Tadig le Korrigan, a connu bien des saisons, vécu d’innombrables voyages, fait de multiples rencontres. Prenant un repos mérité, il s’est adossé à un arbre pour sommeiller un moment, mais hélas à son réveil, son précieux artefact a disparu. Sans lui, il ne pourra jamais accéder aux richesses qu’il amasse depuis des siècles. Accompagnez-le, non, guidez-le il ne pourra y parvenir seul, car hélas, l’âge, le cidre, le Lambig, l’herbe à fumer, commencent à avoir raison de sa mémoire, et de son esprit. Participez à une aventure exaltante, unique où vous serez son acolyte, votre aide sera indispensable pour qu’il fasse le meilleur choix de route, et prendre les bonnes décisions en chemin.
Dimanche à 14h30 A partir de 12 ans 12 €
Bénéfices dédiés aux enfants atteints par le cancer en soins au CHU de Rennes. .
Petit Théâtre 6 place Saint-Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Spectacles Sérenchantement Sérent a été mis à jour le 2026-07-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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