AGENDA · Sérent
Concert au Tygali rue de la Fontaine Saint-Pierre Sérent
samedi 18 juillet 2026 · rue de la Fontaine Saint-Pierre · Sérent
Informations pratiques
Sérent
Concert au Tygali
rue de la Fontaine Saint-Pierre Bar Ty Gali Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le bar Tygali à Sérent propose une soirée de concerts le samedi 18 juillet à partir de 19h.
Avec OVIDI et Les Ramoneurs de Menhirs.
Entrée: 10€ .
rue de la Fontaine Saint-Pierre Bar Ty Gali Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 87 92
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English :
L’événement Concert au Tygali Sérent a été mis à jour le 2026-07-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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