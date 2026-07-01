Concert au Tygali rue de la Fontaine Saint-Pierre Sérent

Informations pratiques

Sérent

Concert au Tygali

rue de la Fontaine Saint-Pierre Bar Ty Gali Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le bar Tygali à Sérent propose une soirée de concerts le samedi 18 juillet à partir de 19h.

Avec OVIDI et Les Ramoneurs de Menhirs.

Entrée: 10€ .

rue de la Fontaine Saint-Pierre Bar Ty Gali Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 87 92

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English :

L’événement Concert au Tygali Sérent a été mis à jour le 2026-07-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande