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AGENDA · Sérent

Concert au Tygali rue de la Fontaine Saint-Pierre Sérent

samedi 18 juillet 2026 · rue de la Fontaine Saint-Pierre · Sérent

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
rue de la Fontaine Saint-Pierre
Adresse
Bar Ty Gali
Ville
56460 Sérent
Département
Morbihan
Tarif

Sérent

Concert au Tygali

rue de la Fontaine Saint-Pierre Bar Ty Gali Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le bar Tygali à Sérent propose une soirée de concerts le samedi 18 juillet à partir de 19h.
Avec OVIDI et Les Ramoneurs de Menhirs.

Entrée: 10€   .

rue de la Fontaine Saint-Pierre Bar Ty Gali Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 87 92 

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English :

L’événement Concert au Tygali Sérent a été mis à jour le 2026-07-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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