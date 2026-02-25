Balades nocturnes aux chandelles au château royal d’Amboise Amboise

Balades nocturnes aux chandelles au château royal d’Amboise

A l’occasion de trois soirées exceptionnelles, vous êtes invités à (re)découvrir les salles du logis royal redessinées à la lueur de centaines de bougies accompagné dans certaines salles d’une ambiance musicale.

A l’occasion de ces trois soirées exceptionnelles, vous êtes invités à (re)découvrir les salles du logis royal redessinées à la lueur de centaines de bougies.

Lors de cette déambulation libre, vous pourrez aussi profiter d’une mise en ambiance musicale dans certaines pièces du logis royal.

Dates Les 17, 24 et 31 octobre 2026

Horaires L’entrée dans le château se fait via des créneaux horaires distincts à retrouver sur le site internet du château. Il ne sera possible de rentrer dans le château qu’au créneau horaire sélectionné durant la réservation.

Tarifs 15€/adulte; 13€/étudiant; 11€/enfant et 7€/abonné.

À noter Accès difficile pour les personnes en fauteuils roulants. Parc non accessible. Animaux non autorisés durant ces soirées. 11 .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com

English : Evening candlelight walks at the royal castle of Amboise

Rendezvous for a night-time candlelight tour of the Royal Château of Amboise

In an atmosphere enhanced by the light of candles and the fire, discover the Royal Castle of Amboise in an intimate way.

Free wandering.

By reservation only on www.chateau-amboise.com. No ticket office open on the evening.

