Informations pratiques

Amboise

Balades nocturnes aux chandelles spéciales Noël

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-26

fin : 2026-12-26

Date(s) :

2026-12-26 2026-12-29

A l’occasion de cette soirée exceptionnelle, vous êtes invités à (re)découvrir les salles du logis royal redessinées à la lueur de centaines de bougies.

A l’occasion de ces soirées exceptionnelles, vous êtes invités à (re)découvrir les salles du logis royal redessinées à la lueur de centaines de bougies.

Magie de Noël et douces lumières vous offriront un moment d’émerveillement dans ce lieu unique. Retour en enfance garanti!

Dates 26 & 29 décembre

Horaires L’entrée dans le château se fait via des créneaux horaires distincts (Ouverture des créneaux à venir).

Tarifs 15.50€/adulte; 13.50€/étudiant; 11.50€/enfant et 7.50€/abonné.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

À noter Accès difficile pour les personnes en fauteuils roulants. Parc non accessible. Animaux non autorisés. .

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com

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English :

For this exceptional evening, we invite you to (re)discover the rooms of the royal dwelling, redrawn by the light of hundreds of candles.

L’événement Balades nocturnes aux chandelles spéciales Noël Amboise a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT 37