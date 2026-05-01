Balalakalif Bal trad La Californie Toucy
Balalakalif Bal trad La Californie Toucy samedi 16 mai 2026.
Toucy
Balalakalif Bal trad
La Californie 19 Chemin de Ronde Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16 23:59:00
Date(s) :
2026-05-16
Le bal trad, c’est avant tout un moment convivial, joyeux et intergénérationnel. Enfants bienvenus !
Danses à deux ou collectives, en rond ou en farandole, les danses de début de soirée, simples et accessibles, seront guidées afin d’intégrer facilement les plus jeunes comme les plus ancien·nes.
C’est en dansant qu’on apprend !
18h atelier d’initiation
19h30 c’est le bal
Petite restauration sur place et possibilité d’apporter votre pique-nique. .
La Californie 19 Chemin de Ronde Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Balalakalif Bal trad
L’événement Balalakalif Bal trad Toucy a été mis à jour le 2026-04-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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