Fête du train Gare de Toucy Toucy
Fête du train Gare de Toucy Toucy samedi 9 mai 2026.
Fête du train
Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-09-26
Rendez-vous en gare de Toucy pour fêter le train. Vous pourrez visiter le musée ferroviaire et le musée des ambulants de la Poste, visiter le train restaurant, les autorails Picasso. Navette toute la journée avec la draisine DU50. Navette à 15 h et à 16 h 30 en autorail entre Toucy-Ville et Toucy-Moulins. Restauration sur place, boissons chaudes et froides. .
Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Fête du train
German : Fête du train
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête du train Toucy a été mis à jour le 2025-11-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Toucy (Yonne)
- L’eau-tech La Californie Toucy 28 mai 2026
- Exploration fluorescente autour de la Pyramide du Loup Lieu dit les Gilats Toucy 31 mai 2026
- Vide-greniers Toucy 31 mai 2026
- Journées des chiens-loups Les Gilats Toucy 13 juin 2026
- Vide-greniers Centre de Loisirs Toucy 13 juin 2026