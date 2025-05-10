Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du train Gare de Toucy Toucy

Fête du train Gare de Toucy Toucy samedi 9 mai 2026.

Lieu : Gare de Toucy

Adresse : Avenue de la Gare

Ville : 89130 Toucy

Département : Yonne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 3.5 3.5 3.5 Tarif enfant Tarif enfant

Fête du train

Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09 2026-09-26

Rendez-vous en gare de Toucy pour fêter le train. Vous pourrez visiter le musée ferroviaire et le musée des ambulants de la Poste, visiter le train restaurant, les autorails Picasso. Navette toute la journée avec la draisine DU50. Navette à 15 h et à 16 h 30 en autorail entre Toucy-Ville et Toucy-Moulins. Restauration sur place, boissons chaudes et froides.   .

Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

English : Fête du train

German : Fête du train

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du train Toucy a été mis à jour le 2025-11-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Toucy (Yonne)