Fête du train Gare de Toucy Toucy

Fête du train

Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-09-26

Rendez-vous en gare de Toucy pour fêter le train. Vous pourrez visiter le musée ferroviaire et le musée des ambulants de la Poste, visiter le train restaurant, les autorails Picasso. Navette toute la journée avec la draisine DU50. Navette à 15 h et à 16 h 30 en autorail entre Toucy-Ville et Toucy-Moulins. Restauration sur place, boissons chaudes et froides. .

Gare de Toucy Avenue de la Gare Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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L’événement Fête du train Toucy a été mis à jour le 2025-11-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)