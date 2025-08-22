Des ruelles pavées de Toucy aux trognes du Bois des Quatre Francs Toucy Yonne

Des ruelles pavées de Toucy aux trognes du Bois des Quatre Francs A pieds Difficulté moyenne

Des ruelles pavées de Toucy aux trognes du Bois des Quatre Francs Place des frères Genêt 89130 Toucy Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14620.0 Tarif :

Randonnée balisée N° 17. Un sentier qui sent bon la trogne. Cet arbre, emblème des bordures de champs et de bois, qui pendant des années a nourri les animaux ou chauffé les demeures poyaudines présente d’innombrables spécimens tout au long de ce sentier. À l’aller comme au retour, une très belle découverte des rues et ruelles du Vieux Toucy. .

Difficulté moyenne

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=2791606&idPro=51966 +33 3 86 44 15 66

English :

Marked trail N° 17. A trail that smells of trogne. This tree, emblematic of the edges of fields and woods, which for years fed animals or warmed the homes of Poyaudines, has countless specimens along this trail. On both the outward and return journeys, it’s a wonderful way to discover the streets and lanes of Vieux Toucy .

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 17. Ein Wanderweg, der nach Trogne duftet. Dieser Baum, das Wahrzeichen der Feld- und Waldränder, der jahrelang Tiere gefüttert und die Häuser von Poyaudine geheizt hat, ist auf diesem Weg in unzähligen Exemplaren zu finden. Sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg können Sie die Straßen und Gassen der Altstadt von Toucy entdecken.

Italiano :

Sentiero segnalato N° 17. Un sentiero che profuma di trogne. Quest’albero, emblematico dei margini dei campi e dei boschi, che per anni ha nutrito gli animali o riscaldato le case dei Poyaudines, conta innumerevoli esemplari lungo questo sentiero. Sia all’andata che al ritorno, è un modo meraviglioso per esplorare le strade e i vicoli di Vieux Toucy.

Español :

Sendero señalizado nº 17. Un sendero que huele a trogne. Este árbol emblemático de las lindes de los campos y bosques, que durante años alimentó a los animales o calentó las casas de los Poyaudines, cuenta con innumerables ejemplares a lo largo de este sendero. Tanto a la ida como a la vuelta, es una magnífica manera de explorar las calles y callejuelas de Vieux Toucy .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data