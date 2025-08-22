Circuit d’Arthé Toucy Yonne

Circuit d’Arthé A pieds Difficulté moyenne

Circuit d’Arthé Place André et Robert Genet 89130 Toucy Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée balisée N°76. Cet itinéraire part de Toucy, ville natale de Pierre Larousse, grammairien, lexicographe et pédagogue du 19e siècle. Il offre des points de vue et panoramas multiples sur des lignes de crête. Les chemins creux qui serpentent sous une voûte végétale dense créent une ambiance romanesque que vous aurez plaisir à découvrir. Puis, au détour d’un chemin, vous tomberez sous le charme de cette magnifique bâtisse qu’est le Château d’Arthé.

+33 3 86 44 15 66

English :

Signposted route N°76. This route starts from Toucy, birthplace of 19th-century grammarian, lexicographer and educator Pierre Larousse. It offers multiple viewpoints and panoramas along ridge lines. The sunken paths winding under a dense canopy of vegetation create a romantic atmosphere that you’re sure to enjoy. Then, at the bend in the path, you’ll fall under the spell of the magnificent Château d’Arthé.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 76. Diese Route beginnt in Toucy, der Geburtsstadt von Pierre Larousse, einem Grammatiker, Lexikografen und Pädagogen des 19. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Er bietet zahlreiche Aussichtspunkte und Panoramen entlang der Kammlinien. Die Hohlwege, die sich unter einem dichten Pflanzendach entlangschlängeln, schaffen eine romantische Atmosphäre, die Sie gerne entdecken werden. Dann, an einer Wegbiegung, werden Sie dem Charme des wunderschönen Gebäudes Château d’Arthé verfallen.

Italiano :

Cammino segnalato N°76. Questo percorso inizia a Toucy, città natale di Pierre Larousse, grammatico, lessicografo e insegnante del XIX secolo. Offre numerosi punti di osservazione e panorami sulle linee di cresta. I sentieri incassati che si snodano sotto una fitta vegetazione creano un’atmosfera romantica che sarete felici di scoprire. Poi, alla curva del sentiero, vi troverete di fronte al magnifico Château d’Arthé.

Español :

Paseo señalizado n°76. Este itinerario comienza en Toucy, ciudad natal de Pierre Larousse, gramático, lexicógrafo y pedagogo del siglo XIX. Ofrece numerosos miradores y panoramas sobre crestas. Los senderos hundidos que serpentean bajo un denso dosel de vegetación crean una atmósfera romántica que le encantará descubrir. Después, en el recodo del camino, caerá bajo el hechizo del magnífico Château d’Arthé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data