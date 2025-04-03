Découvrir Toucy en famille Toucy Yonne

Découvrir Toucy en famille Toucy Yonne vendredi 1 août 2025.

Découvrir Toucy en famille A pieds Facile

Découvrir Toucy en famille Place André et Robert Genet 89130 Toucy Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3710.0 Tarif :

Partant du parking central de la Place des Frères Genêt, vous découvrirez l’étang de pêche et la base de loisirs très proche du centre ville offrant un magnifique panorama. Traversée de bois, ruelles moyenâgeuses et arrêt sur le promontoire surplombant la Place de la République dominée par le buste de Pierre Larousse vous profiterez de points de vue d’exception sur cette bourgade dont l’existence est attestée depuis le milieu du IIIe siècle.

Facile

+33 3 86 44 15 66

English :

Leaving from the central parking lot at Place des Frères Genêt, you’ll discover the fishing pond and leisure park very close to the town center, offering a magnificent panorama. Crossing woods, medieval streets and stopping on the promontory overlooking the Place de la République, dominated by the bust of Pierre Larousse, you’ll enjoy exceptional views of this town whose existence is attested as far back as the middle of the 3rd century.

Deutsch :

Vom zentralen Parkplatz am Place des Frères Genêt aus können Sie den Fischteich und die Freizeitanlage entdecken, die sich ganz in der Nähe des Stadtzentrums befinden und ein herrliches Panorama bieten. Durchqueren Sie Wälder, mittelalterliche Gassen und halten Sie auf der Landzunge über dem Place de la République an, der von der Büste von Pierre Larousse dominiert wird.

Italiano :

Partendo dal parcheggio centrale di Place des Frères Genêt, scoprirete il laghetto di pesca e il centro ricreativo a due passi dal centro della città, da cui si gode un magnifico panorama. Attraversate i boschi, costeggiate le strade medievali e fermatevi sul promontorio che domina la Place de la République, dominata dal busto di Pierre Larousse: godrete di una vista eccezionale su questa città la cui esistenza è attestata fin dalla metà del III secolo.

Español :

Saliendo del aparcamiento central de la Place des Frères Genêt, descubrirá el estanque de pesca y el centro de ocio muy cerca del centro de la ciudad, que ofrece un magnífico panorama. Atraviese bosques, pase por calles medievales y deténgase en el promontorio que domina la plaza de la República, dominada por el busto de Pierre Larousse: disfrutará de unas vistas excepcionales de esta ciudad cuya existencia está atestiguada desde mediados del siglo III.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data