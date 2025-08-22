Le Tacot de Toucy Toucy Yonne

Le Tacot de Toucy Facile

Randonnée balisée N°77. Entre les randonnées un peu plus longues aux alentours de Toucy et la découverte du centre ville, cette promenade permet de prendre de la hauteur afin de contempler cet écran de verdure qui entoure la bourgade. Ces chemins, parcourus régulièrement offrent une grande diversité.

Facile

+33 3 86 44 15 66

English :

Signposted walk N°77. Between the slightly longer hikes around Toucy and the discovery of the town center, this walk gives you the chance to get up high and contemplate the screen of greenery that surrounds the town. These regularly-used paths offer a wide variety of possibilities.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 77. Zwischen den etwas längeren Wanderungen in der Umgebung von Toucy und der Entdeckung des Stadtzentrums bietet diese Wanderung die Möglichkeit, die Höhe zu erreichen, um den grünen Bildschirm zu betrachten, der die Stadt umgibt. Diese regelmäßig begangenen Wege bieten eine große Vielfalt.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°77. Tra le escursioni un po’ più lunghe intorno a Toucy e la scoperta del centro città, questa passeggiata permette di prendere quota e di contemplare lo schermo di verde che circonda la città. Questi sentieri regolarmente battuti offrono un’ampia varietà.

Español :

Paseo señalizado n°77. Entre las caminatas un poco más largas por los alrededores de Toucy y el descubrimiento del centro de la ciudad, este paseo permite tomar altura y contemplar la pantalla de verdor que rodea la ciudad. Estos senderos, transitados con regularidad, ofrecen una gran variedad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data