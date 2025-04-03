Nature et patrimoine de Toucy Toucy Yonne

Durée : Distance : 9830.0 Tarif :

Randonnée balisée N°16. Cette sortie très nature permet de découvrir les chemins paysagers, façonnés par l’homme au cours des siècles. Elle permet, avec quelques beaux points de vue, de découvrir la Puisaye et la ville de Toucy, blottie contre une colline.

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=2891920&idPro=51966 +33 3 86 44 15 66

English :

Signposted walk N°16. This very natural outing allows you to discover the landscape paths, shaped by man over the centuries. It offers a number of fine vantage points from which to discover the Puisaye region and the town of Toucy, nestling against a hill.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 16. Diese sehr naturnahe Wanderung führt Sie auf Landschaftswege, die im Laufe der Jahrhunderte von Menschenhand geformt wurden. Von einigen schönen Aussichtspunkten aus können Sie die Puisaye und die Stadt Toucy, die sich an einen Hügel schmiegt, entdecken.

Italiano :

Cammino segnalato N°16. Questa escursione molto naturale permette di scoprire i sentieri del paesaggio che sono stati modellati dall’uomo nel corso dei secoli. Alcuni bei punti di osservazione permettono di scoprire la Puisaye e la città di Toucy, adagiata su una collina.

Español :

Paseo señalizado n°16. Esta excursión, muy natural, permite descubrir los caminos del paisaje modelados por el hombre a lo largo de los siglos. Algunos miradores permiten descubrir el Puisaye y la ciudad de Toucy, enclavada en una colina.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data