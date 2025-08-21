La Rand’Hollier Larousse Toucy Yonne

La Rand’Hollier Larousse A pieds Facile

La Rand’Hollier Larousse 30 boulevard Pierre Larousse 89130 Toucy Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6900.0 Tarif :

Un chemin et un jeu pour smartphone (https://comiterando89.fr/randescape/toucy) créés par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Toucy pour faire découvrir l’histoire de leur village et de ses environs la base de plein air et de loisirs Le Foulon , l’ancien chemin du Tacot, l’église Saint-Pierre (XVIe s.), les remparts, le buste de Pierre Larousse…

Facile

https://www.calameo.com/read/00233422556c9a2542c07 +33 3 45 02 75 91

English :

A path and a game for smartphones (https://comiterando89.fr/randescape/toucy) created by CM1-CM2 pupils from Toucy school to help them discover the history of their village and its surroundings: the Le Foulon open-air and leisure center, the old Tacot path, Saint-Pierre church (16th c.), the ramparts, the bust of Pierre Larousse…

Deutsch :

Ein Weg und ein Spiel für Smartphones (https://comiterando89.fr/randescape/toucy), die von den Schülern der CM1-CM2 der Schule von Toucy erstellt wurden, um die Geschichte ihres Dorfes und seiner Umgebung zu entdecken: die Freiluft- und Freizeitanlage Le Foulon , der alte Weg Chemin du Tacot , die Kirche Saint-Pierre (16. Jh.), die Stadtmauern, die Büste von Pierre Larousse…

Italiano :

Un percorso e un gioco per smartphone (https://comiterando89.fr/randescape/toucy) creato dagli alunni CM1-CM2 della scuola di Toucy per aiutarli a scoprire la storia del loro villaggio e dei suoi dintorni: il centro ricreativo all’aperto Le Foulon , l’antico sentiero Tacot, la chiesa di Saint-Pierre (XVI secolo), i bastioni, il busto di Pierre Larousse, ecc.

Español :

Un recorrido y un juego para smartphones (https://comiterando89.fr/randescape/toucy) creados por los alumnos CM1-CM2 de la escuela de Toucy para ayudarles a descubrir la historia de su pueblo y sus alrededores: el centro de ocio al aire libre Le Foulon , el antiguo camino de Tacot, la iglesia de Saint-Pierre (siglo XVI), las murallas, el busto de Pierre Larousse, etc.

