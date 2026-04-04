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BALAVOINE MA BATAILLE LE SPOT – MACON Macon

BALAVOINE MA BATAILLE LE SPOT – MACON Macon

BALAVOINE MA BATAILLE LE SPOT – MACON Macon mercredi 11 novembre 2026.

Lieu : LE SPOT - MACON

Adresse : Avenue Pierre Beregovoy

Ville : 71000 Macon

Département : 71

Début : 2026-11-11

Fin : 2026-11-11

Heure de début : 17:00

BALAVOINE MA BATAILLE Début : 2026-11-11 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE SPOT – MACON Avenue Pierre Beregovoy 71000 Macon 71

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