Baldwin Pride Zine Fest 2ème édition Médiathèque James Baldwin Paris
Baldwin Pride Zine Fest 2ème édition Médiathèque James Baldwin Paris samedi 13 juin 2026.
La médiathèque James Baldwin accueille son 2ème salon de fanzines et de micro-éditions queer. Une trentaine d’exposant·es, de stands d’artistes et d’associations seront présent·es, suivi d’un after avec DJ set et show de Drag King.
Le Baldwin Pride Zine Fest revient pour sa seconde édition mais cette fois-ci en version XXL !
Le samedi 13 juin 2026
de 14h00 à 21h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T21:00:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
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