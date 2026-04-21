Baldwin Pride Zine Fest 2ème édition Médiathèque James Baldwin Paris

La médiathèque James Baldwin accueille son 2ème salon de fanzines et de micro-éditions queer. Une trentaine d’exposant·es, de stands d’artistes et d’associations seront présent·es, suivi d’un after avec DJ set et show de Drag King.

Le Baldwin Pride Zine Fest revient pour sa seconde édition mais cette fois-ci en version XXL !

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T21:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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