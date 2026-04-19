Ballade poétique – Clôture du festival « D’un versant à l’autre de la colline » Départ métro Place Carnot Paris
Ballade poétique – Clôture du festival « D’un versant à l’autre de la colline » Départ métro Place Carnot Paris dimanche 14 juin 2026.
Poème collectif de promenade avec l’Association de Sauvegarde du Village de Romainville, Ile de France Nature et le poète Dominique Quelen dans le cadre de la Nuit des Forêts, suivi d’un verre de l’amitié.
Ballade poétique et historique sur la Corniche des Forts (Le Grand chemin)
Le dimanche 14 juin 2026
de 15h00 à 18h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00
Départ métro Place Carnot Place Carnot 75020 Arrivée jardin de l’espace culturel d’Anglemont, rue Bernard, 93260Paris
https://duhautdescimesdeme.wixsite.com/my-site duhautdescimesdemenilmontant@gmail.com https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes
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