Poème collectif de promenade avec l’Association de Sauvegarde du Village de Romainville, Ile de France Nature et le poète Dominique Quelen dans le cadre de la Nuit des Forêts, suivi d’un verre de l’amitié.

Ballade poétique et historique sur la Corniche des Forts (Le Grand chemin)

Le dimanche 14 juin 2026

de 15h00 à 18h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00

Départ métro Place Carnot Place Carnot 75020 Arrivée jardin de l’espace culturel d’Anglemont, rue Bernard, 93260Paris

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