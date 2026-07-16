Ballaké Sissoko, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Ballaké Sissoko Samedi 3 avril 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-03T20:00:00+02:00 – 2027-04-03T21:20:00+02:00

Fin : 2027-04-03T20:00:00+02:00 – 2027-04-03T21:20:00+02:00

Musique du monde

Le maître de la kora vient conclure un grand festival en hommage aux voix maliennes d’hier à aujourd’hui. Héritier d’une lignée de griots, l’enfant de Bamako mène depuis près de 45 ans une carrière remarquée. Improvisateur virtuose, il revient à Bordeaux avec un nouvel album, Mande Tabolo, dans lequel il retourne aux sources de son inspiration cultivée dans sa famille selon la tradition séculaire mandingue.

Autour du temps fort « Mali »

Conférence « Musiques modernes et traditionnelles du Mali » à la Galerie Arrêt sur image. Plus d’information à venir

Conférences organisées par le Consulat du Mali, à retrouver sur leur site

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699537-ballake-sissoko »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-ballake-sissoko-87721 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux