Ballet sur grand écran : La Bayadère, Cinéma de Senlis, Senlis
dimanche 31 janvier 2027 · Cinéma de Senlis · Senlis
Informations pratiques
Ballet sur grand écran : La Bayadère Dimanche 31 janvier 2027, 16h00 Cinéma de Senlis Oise
tarif plein : 15€ / tarif réduit : 10€ (adhérent du cinéma, ami du Musée Condé, -26ans, +65 ans, demandeur d’emploi, famille nombreuse, PMR)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-31T16:00:00+01:00 – 2027-01-31T18:15:00+01:00
Fin : 2027-01-31T16:00:00+01:00 – 2027-01-31T18:15:00+01:00
LA BAYADERE
Durée : 2h05 | 3 actes
Chorégraphie : Rudolf Noureev
Musique : Ludwig Minkus
Direction musicale : Koen Kessels
Dans une Inde fantasmée où un gigantesque éléphant parade devant le somptueux palais du rajah et où une idole dorée succède à une danse des éventails, le ballet raconte les amours contrariées du guerrier Solor avec la bayadère Nikiya, une danseuse sacrée.
Joyau du répertoire de l’Opéra national de Paris, La Bayadère éblouit par ses variations virtuoses, ses ensembles impressionnants et la pureté de son « Acte des Ombres » au cours duquel 32 danseuses en tutus blancs dessinent lentement leurs arabesques, avec une poésie qui tient de la magie.
https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html
Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html »}]
Découvrez LA BAYADÈRE, joyau du répertoire de l’Opéra National de Paris, sur grand écran au cinéma de Senlis.
À voir aussi à Senlis (Oise)
- Lézards d’été 2026 – Atelier Ciné-conférence / Spectacle Piano-ciné, Parc du Château Royal – Entrée côté Cathédrale, Senlis 21 août 2026
- Lézards d’été 2026 – ateliers matelotage, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis 22 août 2026
- DEPISTAGE GRATUIT DU DIABETE, Manège du Quartier Ordener, Senlis 5 septembre 2026
- Le Forum des Associations Senlisiennes 2026, Manège du Quartier Ordener, Senlis 5 septembre 2026
- Avant-Première : Les héros du Louvre, en présence du réalisateur Elie Chouraqui, Cinéma de Senlis, Senlis 5 septembre 2026