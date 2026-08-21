Ballet sur grand écran : La Bayadère, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Ballet sur grand écran : La Bayadère Dimanche 31 janvier 2027, 16h00 Cinéma de Senlis Oise

tarif plein : 15€ / tarif réduit : 10€ (adhérent du cinéma, ami du Musée Condé, -26ans, +65 ans, demandeur d’emploi, famille nombreuse, PMR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-31T16:00:00+01:00 – 2027-01-31T18:15:00+01:00

Fin : 2027-01-31T16:00:00+01:00 – 2027-01-31T18:15:00+01:00

LA BAYADERE

Durée : 2h05 | 3 actes

Chorégraphie : Rudolf Noureev

Musique : Ludwig Minkus

Direction musicale : Koen Kessels

Dans une Inde fantasmée où un gigantesque éléphant parade devant le somptueux palais du rajah et où une idole dorée succède à une danse des éventails, le ballet raconte les amours contrariées du guerrier Solor avec la bayadère Nikiya, une danseuse sacrée.

Joyau du répertoire de l’Opéra national de Paris, La Bayadère éblouit par ses variations virtuoses, ses ensembles impressionnants et la pureté de son « Acte des Ombres » au cours duquel 32 danseuses en tutus blancs dessinent lentement leurs arabesques, avec une poésie qui tient de la magie.

https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html »}]

Découvrez LA BAYADÈRE, joyau du répertoire de l’Opéra National de Paris, sur grand écran au cinéma de Senlis.