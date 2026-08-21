Ballet sur grand écran : Le Lac des cygnes, Cinéma de Senlis, Senlis
dimanche 13 décembre 2026 · Cinéma de Senlis · Senlis
Informations pratiques
Ballet sur grand écran : Le Lac des cygnes Dimanche 13 décembre, 16h00 Cinéma de Senlis Oise
tarif plein : 15€ / tarif réduit : 10€ (adhérent du cinéma, ami du Musée Condé, -26ans, +65 ans, demandeur d’emploi, famille nombreuse, PMR)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-13T16:00:00+01:00 – 2026-12-13T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-13T16:00:00+01:00 – 2026-12-13T18:30:00+01:00
LE LAC DES CYGNES
Durée : 2h20 | 2 actes
Chorégraphie : Rudolf Noureev
Musique : Piotr Ilyitch Tchaïkovski
Direction musicale : Vello Pähn
Le prince Siegfried est sommé par ses parents de choisir une épouse, mais au bord d’un lac il rencontre une mystérieuse femme-cygne, Odette, ensorcelée par le sorcier Rothbart. Seul un serment sincère peut la sauver. Captivé, il lui jure un amour éternel, jusqu’à sa rencontre avec Odile, le cygne noir…
Ballet féerique rythmé par la musique étincelante de Tchaïkovski, Le Lac des cygnes est créé en 1877 pour le Théâtre Bolchoï de Moscou et remonté plus tard par Marius Petipa et Lev Ivanov. Près de cent ans après, Rudolf Noureev donne en 1984 sa propre lecture du ballet à l’Opéra national de Paris.
https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html
Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html »}]
Découvrez LE LAC DES CYGNES, le ballet féerique culte, sur grand écran au cinéma de Senlis.
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