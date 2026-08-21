Ballet sur grand écran : Le Lac des cygnes, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Ballet sur grand écran : Le Lac des cygnes Dimanche 13 décembre, 16h00 Cinéma de Senlis Oise

tarif plein : 15€ / tarif réduit : 10€ (adhérent du cinéma, ami du Musée Condé, -26ans, +65 ans, demandeur d’emploi, famille nombreuse, PMR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T16:00:00+01:00 – 2026-12-13T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-13T16:00:00+01:00 – 2026-12-13T18:30:00+01:00

LE LAC DES CYGNES

Durée : 2h20 | 2 actes

Chorégraphie : Rudolf Noureev

Musique : Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Direction musicale : Vello Pähn

Le prince Siegfried est sommé par ses parents de choisir une épouse, mais au bord d’un lac il rencontre une mystérieuse femme-cygne, Odette, ensorcelée par le sorcier Rothbart. Seul un serment sincère peut la sauver. Captivé, il lui jure un amour éternel, jusqu’à sa rencontre avec Odile, le cygne noir…

Ballet féerique rythmé par la musique étincelante de Tchaïkovski, Le Lac des cygnes est créé en 1877 pour le Théâtre Bolchoï de Moscou et remonté plus tard par Marius Petipa et Lev Ivanov. Près de cent ans après, Rudolf Noureev donne en 1984 sa propre lecture du ballet à l’Opéra national de Paris.

https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html »}]

Découvrez LE LAC DES CYGNES, le ballet féerique culte, sur grand écran au cinéma de Senlis.