Bals Duos Trad’ Café Charbon Nevers

Bals Duos Trad'

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

24 avril 2026, 20h00

23h30

2026-04-24

Vendredi 24 avril au Café Charbon, venez assister au Bals Duo Trad’ dès 20h.

Entrez dans la danse en duo… ou pas ! Sur scène, ce seront en revanche bien des formations duos qui joueront pour vous au cours d’un bal exaltant aux influences et répertoires multiples.

Une soirée accessible, conviviale, où chacun·e avance à son rythme, guidé·e par la générosité des artistes et la chaleur du public. Pas de pas compliqués, pas de codes à connaître, juste l’envie de partager un moment simple, joyeux, vivant. On apprend en dansant, on danse en riant. Alors faites un pas, même tout petit, la piste est ouverte !

Jules Dumesnil-Gérard (vielle) Chrisange Pointard (Clarinette)

Ce sera le premier bal de ce jeune duo d’élèves du Département de Musique Traditionnelle du Conservatoire de Nevers.

Duo Pannetier-Teyssier

Le duo Pannetier-Teyssier est né de l’évidence. Celle d’une complicité musicale nourrie par les années passées à voyager et à jouer ensemble au sein de différents groupes. Celle aussi d’une vision du bal, où s’ouvrent les frontières de leur Bourbonnais natal et où résonnent des mélodies incisives et groovées au rythme du violon, de la guitare et de l’accordéon.

La Patelle Noire

Aujourd’hui ancrée sur les roches granitiques du Morvan, La Patelle Noire y multiplie les échanges et y puise énergie et inspiration. Inusables musiciens des bœufs nocturnes et danseurs passionnés, à l’image de leurs sensibilités musicales aux influences multiples allant du rock progressif au swing musette, en passant par le métal, le zouk, le punk ou le free jazz, ils proposent un bal dynamique dans la tradition des bals centre-France, mélangeant compositions personnelles, airs traditionnels et airs de musiciens contemporains qu’ils apprécient.

Najar et Grégory Jolivet (airs et chansons à danser)

Dans ce duo de bal se rencontrent les airs et chansons à danser de Najar et la savante alchimie sonore du vielliste Gregory Jolivet, entre acoustique boisée et affleurements électriques. On y redécouvre aussi une sélection d’airs de collectage réarrangés qui ont traversé l’espace et le temps pour nous offrir leur ferveur. Un bal hautement revigorant, gourmand d’hybridations, toujours dans le respect de la danse !

Tarifs de 12€ à 14€. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

