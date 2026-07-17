BANDIT BANDIT, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

BANDIT BANDIT Jeudi 13 mai 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-13T20:30:00+02:00 – 2027-05-13T22:30:00+02:00

Fin : 2027-05-13T20:30:00+02:00 – 2027-05-13T22:30:00+02:00

Après plusieurs saisons marquées par le développement d’une scène rock locale particulièrement dynamique, le Théâtre Rutebeuf invite l’un des groupes les plus enthousiasmants du rock français actuel.

Porté par la voix magnétique de Maëva Nicolas et les guitares incisives d’Hugo Herleman, Bandit Bandit cultive un rock à la fois fougueux et mélodique, où l’urgence des riffs côtoie des moments de grâce plus intimistes. Sur scène, le groupe déploie une énergie communicative qui ne laisse personne indifférent.

Avec Cavalcades – Ce que la nuit ne dit pas, Bandit Bandit poursuit son exploration d’une musique viscérale, traversée par les émotions, les contradictions et les élans de liberté. Entre rock incandescent et éclats pop, leurs chansons dessinent des paysages sonores aussi puissants que sensibles.

Pour cette soirée, les murs de l’auditorium du Conservatoire Léo Delibes pourraient bien sembler un peu étroits. Un concert électrique, intense et généreux, à vivre debout ou presque.

Une invitation à faire vibrer le printemps au rythme des guitares.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Bandit Bandit livre un rock fougueux et mélodique. Avec leur nouvel album Cavalcades, ils explorent une musique viscérale entre puissance et sensibilité.

Margot Berard