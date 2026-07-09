Bandit Bandit conservatoire Léo Delibes Clichy
jeudi 13 mai 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Après plusieurs saisons marquées par le développement
d’une scène rock locale particulièrement dynamique, le Théâtre Rutebeuf invite
l’un des groupes les plus enthousiasmants du rock français actuel.
Porté par la voix magnétique de Maëva Nicolas et les
guitares incisives d’Hugo Herleman, Bandit Bandit cultive un rock à la fois
fougueux et mélodique, où l’urgence des riffs côtoie des moments de grâce plus
intimistes. Sur scène, le groupe déploie une énergie communicative qui ne
laisse personne indifférent.
Avec Cavalcades – Ce que la nuit ne dit pas, Bandit
Bandit poursuit son exploration d’une musique viscérale, traversée par les
émotions, les contradictions et les élans de liberté. Entre rock incandescent
et éclats pop, leurs chansons dessinent des paysages sonores aussi puissants
que sensibles.
Pour cette soirée, les murs de l’auditorium du
Conservatoire Léo Delibes pourraient bien sembler un peu étroits. Un concert
électrique, intense et généreux, à vivre debout ou presque.
Une invitation à faire vibrer le printemps au rythme
des guitares.
Bandit Bandit, porté par la voix de Maëva Nicolas et les guitares d’Hugo Herleman, livre un rock fougueux et mélodique. Avec Cavalcades, ils explorent une musique viscérale entre puissance et sensibilité.
Le jeudi 13 mai 2027
de 20h30 à 21h45
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-13T23:30:00+02:00
fin : 2027-05-14T00:45:00+02:00
Date(s) : 2027-05-13T20:30:00+02:00_2027-05-13T21:45:00+02:00
conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5660&lng=1
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