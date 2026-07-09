Bandit Bandit conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Après plusieurs saisons marquées par le développement

d’une scène rock locale particulièrement dynamique, le Théâtre Rutebeuf invite

l’un des groupes les plus enthousiasmants du rock français actuel.

Porté par la voix magnétique de Maëva Nicolas et les

guitares incisives d’Hugo Herleman, Bandit Bandit cultive un rock à la fois

fougueux et mélodique, où l’urgence des riffs côtoie des moments de grâce plus

intimistes. Sur scène, le groupe déploie une énergie communicative qui ne

laisse personne indifférent.

Avec Cavalcades – Ce que la nuit ne dit pas, Bandit

Bandit poursuit son exploration d’une musique viscérale, traversée par les

émotions, les contradictions et les élans de liberté. Entre rock incandescent

et éclats pop, leurs chansons dessinent des paysages sonores aussi puissants

que sensibles.

Pour cette soirée, les murs de l’auditorium du

Conservatoire Léo Delibes pourraient bien sembler un peu étroits. Un concert

électrique, intense et généreux, à vivre debout ou presque.

Une invitation à faire vibrer le printemps au rythme

des guitares.

Bandit Bandit, porté par la voix de Maëva Nicolas et les guitares d’Hugo Herleman, livre un rock fougueux et mélodique. Avec Cavalcades, ils explorent une musique viscérale entre puissance et sensibilité.

20h30

Le jeudi 13 mai 2027

de 20h30 à 21h45

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-13T23:30:00+02:00

fin : 2027-05-14T00:45:00+02:00

Date(s) : 2027-05-13T20:30:00+02:00_2027-05-13T21:45:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5660&lng=1



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