Banquet de la Rose à la Chapelle Libdeau Lieu-dit ferme de Libdeau Toul

Toul

Banquet de la Rose à la Chapelle Libdeau

Lieu-dit ferme de Libdeau D611 Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 11:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’an de grâce 1225, le jour du seigneur 13e de juillet

Frater Carolus, frère servens, cuecq dou couvent dans la maison des povres chevaliers dou Temple sises à Libdo à une lieue de l’antique cité de Tullum, sur la route qui mène à Deulewart, a préparé un banquet pour les gens de passage. Frère Renaut, le commandeur, lui a donné des ordres que les invités soient bien servis par les frères et les soeurs pour qu’ils emportent chez eux et alentours le nom de Libdo comme un souvenir délicat des papilles et un enchantement des yeux !

Gentes dames et damoiseaux, remontez 800 ans d’histoire et venez découvrir la chapelle Notre-Dame et Saint-Jean de Libdo.

Vous serez accueillis par des frères et des soeurs du Temple dans leurs habits d’époque.

Vous visiterez ce monument qui a défilé les siècles, vous découvrirez son histoire et le projet de sa réhabilitation.

Surtout, vous serez invités à partager un banquet composé de plats médiévaux dans une inspiration adaptée aux palais d’aujourd’hui, autour de jolies tables dressées avec goût.

Vous y apprendrez moult choses sur les objets, les noms des métiers de bouche, le jardin …

Sur inscription obligatoire à la Maison du tourisme Terres Touloises ou via notre billetterie en ligne (Repas insolite > Banquet de la Rose à la Chapelle Libdeau).Tout public

45 .

Lieu-dit ferme de Libdeau D611 Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60

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English :

In the year of our Lord 1225, on the 13th of July

Frater Carolus, frère servens, cuecq dou couvent dans la maison des povres chevaliers dou Temple sises à Libdo à une lieue de l’ancienne cité de Tullum, sur la route qui mène à Deulewart, a préparé un banquet pour les gens de passage. Brother Renaut, the commander, has given him his orders: that the guests be well served by the brothers and sisters, so that they take the name of Libdo home and around them as a delicate souvenir for the taste buds and an enchantment for the eyes!

Ladies and gentlemen, take a trip back 800 years and discover the chapel of Notre-Dame and Saint-Jean de Libdo.

You’ll be greeted by brothers and sisters of the Temple in their period costumes.

You’ll visit this monument that has spanned the centuries, learn about its history and the project to restore it.

Above all, you’ll be invited to share a banquet of medieval dishes, inspired by today’s palates, around tastefully laid tables.

You’ll learn all about the objects, the names of the culinary trades, the garden…

Registration required at the Maison du tourisme Terres Touloises or via our online ticketing service (Unusual meal > Rose banquet at Chapelle Libdeau).

L’événement Banquet de la Rose à la Chapelle Libdeau Toul a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES