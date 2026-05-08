Avallon

Banquet médiéval

Face à la collégiale Saint-Lazare Avallon Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Les réservations sont ouvertes pour le grand banquet médiéval qui se tiendra à Avallon, au cœur du quartier historique, le dimanche 7 juin à l’heure de midi !

Si vous souhaitez participer à cet événement en tant que bénévole, bienvenue ! faites-vous connaître ici avallonavec2ailes@gmail.com .

Face à la collégiale Saint-Lazare Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 27 52 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Banquet médiéval

L’événement Banquet médiéval Avallon a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay