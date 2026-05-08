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Banquet médiéval Avallon

Banquet médiéval Avallon dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Face à la collégiale Saint-Lazare

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 35 35 Tarif réduit Tarif réduit

Avallon

Banquet médiéval

Face à la collégiale Saint-Lazare Avallon Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Les réservations sont ouvertes pour le grand banquet médiéval qui se tiendra à Avallon, au cœur du quartier historique, le dimanche 7 juin à l’heure de midi !
Si vous souhaitez participer à cet événement en tant que bénévole, bienvenue ! faites-vous connaître ici avallonavec2ailes@gmail.com   .

Face à la collégiale Saint-Lazare Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 27 52 05 

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English : Banquet médiéval

L’événement Banquet médiéval Avallon a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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