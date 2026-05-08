Banquet médiéval Avallon
Banquet médiéval Avallon dimanche 7 juin 2026.
Avallon
Banquet médiéval
Face à la collégiale Saint-Lazare Avallon Yonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Les réservations sont ouvertes pour le grand banquet médiéval qui se tiendra à Avallon, au cœur du quartier historique, le dimanche 7 juin à l’heure de midi !
Si vous souhaitez participer à cet événement en tant que bénévole, bienvenue ! faites-vous connaître ici avallonavec2ailes@gmail.com .
Face à la collégiale Saint-Lazare Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 27 52 05
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English : Banquet médiéval
L’événement Banquet médiéval Avallon a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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