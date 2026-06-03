Banquet populaire et solidaire du 18e Jardin des Traverses Paris

Découvrez la Petite Ceinture comme vous ne l’avez jamais vue : une immense tablée accueillera 200 personnes autour d’un déjeuner préparé par trois associations, Le RECHO, SAWA et le Jardin des Traverses, avec le soutien d’Action contre la Faim et de Carav’alim.

Grâce aux financements et aux dons du RECHO, SAWA, Action contre la Faim, Carav’alim, la Mairie du 18ème et la Mairie de Paris, ce banquet solidaire permettra d’offrir 100 repas à des habitant·es du quartier et d’ouvrir le déjeuner à 100 autres convives sur la base d’une participation libre. L’événement se déroule en trois temps :

Atelier cuisine participative

Entre 10h et 12h, venez préparer 200 repas encadrés par l’association Le RECHO et Le Jardin des Traverses. Pour s’inscrire :

Interface Form – Airtable

Repas du midi

Entre 12h30 et 14h, place au Grand Banquet collectif ! Le banquet est ouvert à 100 personnes, sur réservation et à prix libre. Le repas comprend une entrée et un plat : à vous d’emmener votre dessert préféré, à partager !

Réserver

Animations

À partir de 14h, des animations autour des injustices alimentaires et du droit à l’alimentation, ainsi que des jeux, spectacles et activités pour les enfants seront proposés. Entrée libre et gratuite.

Pendant le festival du mieux manger à Paris, le Jardin des Traverses accueille un grand banquet populaire et solidaire avec le soutien d’Action contre la Faim, Le RECHO, SAWA et Carav’alim. Ouvert à tous·tes !

Le samedi 13 juin 2026

de 10h00 à 17h00

gratuit sous condition

Réservation obligatoire pour le repas. Accès libre à partir de 14h pour les animations.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Jardin des Traverses Boulevard Ney 75018 Face à l’arrêt de Tram Diane ArbusParis



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