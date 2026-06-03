Banquet populaire et solidaire du 18e Jardin des Traverses Paris
Banquet populaire et solidaire du 18e Jardin des Traverses Paris samedi 13 juin 2026.
Découvrez la Petite Ceinture comme vous ne l’avez jamais vue : une immense tablée accueillera 200 personnes autour d’un déjeuner préparé par trois associations, Le RECHO, SAWA et le Jardin des Traverses, avec le soutien d’Action contre la Faim et de Carav’alim.
Grâce aux financements et aux dons du RECHO, SAWA, Action contre la Faim, Carav’alim, la Mairie du 18ème et la Mairie de Paris, ce banquet solidaire permettra d’offrir 100 repas à des habitant·es du quartier et d’ouvrir le déjeuner à 100 autres convives sur la base d’une participation libre. L’événement se déroule en trois temps :
Atelier cuisine participative
Entre 10h et 12h, venez préparer 200 repas encadrés par l’association Le RECHO et Le Jardin des Traverses. Pour s’inscrire :
Repas du midi
Entre 12h30 et 14h, place au Grand Banquet collectif ! Le banquet est ouvert à 100 personnes, sur réservation et à prix libre. Le repas comprend une entrée et un plat : à vous d’emmener votre dessert préféré, à partager !
Animations
À partir de 14h, des animations autour des injustices alimentaires et du droit à l’alimentation, ainsi que des jeux, spectacles et activités pour les enfants seront proposés. Entrée libre et gratuite.
Pendant le festival du mieux manger à Paris, le Jardin des Traverses accueille un grand banquet populaire et solidaire avec le soutien d’Action contre la Faim, Le RECHO, SAWA et Carav’alim. Ouvert à tous·tes !
Le samedi 13 juin 2026
de 10h00 à 17h00
gratuit sous condition
Réservation obligatoire pour le repas. Accès libre à partir de 14h pour les animations.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00
Jardin des Traverses Boulevard Ney 75018 Face à l’arrêt de Tram Diane ArbusParis
Afficher la carte du lieu Jardin des Traverses et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026