Banquet Solidaire – Flonflons – Wazemmes l’Accordéon, maison Folie Wazemmes, Lille

Banquet Solidaire – Flonflons – Wazemmes l’Accordéon Mercredi 20 mai, 19h00 maison Folie Wazemmes Nord

Sur inscription

Cet événement est un moment chaleureux pour les personnes en situation de précarité ou d’isolement. Autour d’un délicieux repas, nous célébrons la solidarité. Au programme : spectacle de cabaret, concerts et animations diverses. L’objectif est d’offrir une parenthèse festive, de créer du lien et de vivre un instant de joie partagée.

Gratuit, sur inscription : mediation@flonflons.eu

Mercredi 20 mai, 19 h

Dans le cadre du Festival Wazemmes l’Accordéon par Flonflons.

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l'occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l'architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

Flonflons – Wazemmes l’Accordéon