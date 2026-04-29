Banquiers et artistes de la Plaine Monceau Cité de l’économie Paris

Une visite hors les murs pour découvrir le quartier de la Cité de l’Economie et admirer les endroits insolites parfois disparus, parfois préservés où vécurent banquiers, compositeurs et artistes du 19ᵉ siècle.

Fondée à l’occasion du 160ᵉ anniversaire de la création du 17ᵉ arrondissement de Paris, l’association Histoire & Patrimoine de Paris 17e se consacre à la sauvegarde et à la promotion de l’histoire et du patrimoine de cet arrondissement. Sous la présidence de Patrick Rollot, l’association organise des conférences, des visites guidées et des publications, visant à sensibiliser les habitants à la richesse culturelle de leur quartier.

Partez à la découverte des lieux insolites de la Plaine Monceau où vécurent banquiers, compositeurs et artistes du 19ᵉ siècle, lors d’une balade guidée hors les murs avec Patrick Rollot.

Le jeudi 04 juin 2026

de 18h00 à 19h30

payant

Nous vous invitons à réserver directement sur notre site afin de garantir votre place.

Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T18:00:00+02:00_2026-06-04T19:30:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/banquiers-et-artistes-de-la-plaine-monceau



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