BAR À LECTURES : pour diffuser le goût des histoires Centre Sportif Jules Noël PARIS
BAR À LECTURES : pour diffuser le goût des histoires Centre Sportif Jules Noël PARIS jeudi 9 juillet 2026.
Vous avez le choix entre un “menu local”, un “menu évasion” et un “menu enfant”, mais vous n’êtes pas au restaurant ! Le principe : vous vous installez à table, un casque sur les oreilles, vous faite votre choix et un comédien ou une comédienne vient vous lire un texte au micro, juste pour vous. Cette écoute immersive permet de s’extraire du tumulte extérieur, de laisser toute sa place à l’imaginaire. Pendant une dizaine de minutes, la voix de l’acteur ou de l’actrice se fait proche et transforme la lecture en véritable voyage intérieur. Et puis, comme au bar, on repart avec sa note. À la différence près qu’ici, l’addition est littéraire…
Quelques minutes de lecture à voix haute, en tête à tête, rien que pour vous !
Le mardi 04 août 2026
de 15h00 à 18h00
Le lundi 03 août 2026
de 15h00 à 18h00
Le vendredi 31 juillet 2026
de 16h00 à 19h00
Le mardi 28 juillet 2026
de 16h00 à 19h00
Le jeudi 09 juillet 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-04T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T15:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-28T16:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-31T16:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-03T15:00:00+02:00_2026-08-03T18:00:00+02:00;2026-08-04T15:00:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS
https://compagnielesecries.wixsite.com/compagnie-les-ecries https://www.facebook.com/lesecries https://www.facebook.com/lesecries
Afficher la carte du lieu Centre Sportif Jules Noël et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- École Militaire Paris 25 juin 2026
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 25 juin 2026
- Affinités électives : Benjamin, Goethe, Paris Maison Heinrich Heine Paris 25 juin 2026
- Visite de la place de Catalogne: d’un rond-point minéral à une forêt urbaine La place de Catalogne Paris 25 juin 2026
- Ceux qui, ceux-là : Exposition de Thibaut Ren Galerie Bleu Sedaine Paris 25 juin 2026