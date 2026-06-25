BAR À LECTURES : pour diffuser le goût des histoires Centre Sportif Jules Noël PARIS jeudi 9 juillet 2026.

Vous avez le choix entre un “menu local”, un “menu évasion” et un “menu enfant”, mais vous n’êtes pas au restaurant ! Le principe : vous vous installez à table, un casque sur les oreilles, vous faite votre choix et un comédien ou une comédienne vient vous lire un texte au micro, juste pour vous. Cette écoute immersive permet de s’extraire du tumulte extérieur, de laisser toute sa place à l’imaginaire. Pendant une dizaine de minutes, la voix de l’acteur ou de l’actrice se fait proche et transforme la lecture en véritable voyage intérieur. Et puis, comme au bar, on repart avec sa note. À la différence près qu’ici, l’addition est littéraire…

Quelques minutes de lecture à voix haute, en tête à tête, rien que pour vous !

Le mardi 04 août 2026

de 15h00 à 18h00

Le lundi 03 août 2026

de 15h00 à 18h00

Le vendredi 31 juillet 2026

de 16h00 à 19h00

Le mardi 28 juillet 2026

de 16h00 à 19h00

Le jeudi 09 juillet 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T15:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-28T16:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-31T16:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-03T15:00:00+02:00_2026-08-03T18:00:00+02:00;2026-08-04T15:00:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

https://compagnielesecries.wixsite.com/compagnie-les-ecries https://www.facebook.com/lesecries https://www.facebook.com/lesecries



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