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Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris
dimanche 19 juillet 2026 · Le Barapapa · Paris
Informations pratiques
Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris Dimanche 19 juillet, 16h00
Ambiance tropical vibes tous les dimanches de l’été au Barapapa, la guinguette plus groovy de Paris 12 !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-19T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-19T23:59:00.000+02:00
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Le Barapapa 11 port de la Râpée Paris
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