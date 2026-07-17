Informations pratiques

Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris Dimanche 19 juillet, 16h00

Ambiance tropical vibes tous les dimanches de l’été au Barapapa, la guinguette plus groovy de Paris 12 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-19T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-19T23:59:00.000+02:00

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Le Barapapa 11 port de la Râpée Paris



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