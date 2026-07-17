UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris

dimanche 19 juillet 2026 · Le Barapapa · Paris

Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Le Barapapa
Adresse
11 port de la Râpée
Ville
Paris

Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris Dimanche 19 juillet, 16h00

Ambiance tropical vibes tous les dimanches de l’été au Barapapa, la guinguette plus groovy de Paris 12 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-19T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-19T23:59:00.000+02:00

1
 

Le Barapapa 11 port de la Râpée Paris


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris