Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris
dimanche 5 juillet 2026 · Le Barapapa · Paris
Informations pratiques
Concocté par la team du Bal Tropical de Paname et la crew de Groovalizacion Djs, plongez vous dans les sonorités calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique avec lives et DJs pour profiter des beaux jours au bord de la Seine, entre classiques et nouveautés samba, cumbia, salsa, zouk, afropop, kompa, merengue ou encore reggaeton, baile funk, shatta/dancehall !
Todos a bailar a BARAPLAYA !!
16H-0H // Entrée Libre
Le Barapapa
Guinguette festive sur Seine chaque été depuis 2016
Ambiance tropical vibes tous les dimanches de l’été au Barapapa, la guinguette plus groovy de Paris 12 !
Le dimanche 05 juillet 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T16:00:00+02:00_2026-07-05T00:00:00+02:00
Le Barapapa 11, port de la Râpée 75012 Paris
https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname/
Afficher la carte du lieu Le Barapapa et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026