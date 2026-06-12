BARAPRAIA 14/6 – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris
BARAPRAIA 14/6 – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris dimanche 14 juin 2026.
BARAPRAIA 14/6 – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris Dimanche 14 juin, 16h00
Concocté par la team du Bal Tropical de Paname et le crew Groovalizacion DJs, BARAPRAIA vous plonge dans les sonorités calientes des Caraïbes, du Brésil, de l’Amérique Latine et de l’Afrique !!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-14T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-14T23:59:00.000+02:00
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Le Barapapa 11 port de la Râpée Paris
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