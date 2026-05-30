Barapraia – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris

Concocté par la team du Bal Tropical de Paname et la crew de Groovalizacion Djs, plongez vous dans les sonorités calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique avec lives et DJs pour profiter des beaux jours au bord de la Seine, entre classiques et nouveautés samba, cumbia, salsa, zouk, afropop, kompa, merengue ou encore reggaeton, baile funk, shatta/dancehall !

Todos a bailar a BARAPRAIA !! ️

Prochaine date DIM. 31 MAI

spécial Brésil avec RODA DE QUAI

16H-0H // Entrée Libre

Le Barapapa

Guinguette festive sur Seine chaque été depuis 2016

Ambiance tropical vibes tous les dimanches de l’été au Barapapa, la guinguette plus groovy de Paris 12 !

Le dimanche 31 mai 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T16:00:00+02:00_2026-05-31T00:00:00+02:00

Le Barapapa 11, port de la Râpée 75012 Paris

https://www.facebook.com/events/1529656342103504/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname/



Afficher la carte du lieu Le Barapapa et trouvez le meilleur itinéraire

